В центре Владимира обновили детский городок

Частная компания, уже в прошлом году вложившаяся в устройство тренажерных площадок в городе, закупила для парка “Липки” новые качели и отремонтировала старые. За её счет демонтировали старую песочницу и городок с разбитыми горками, а на их месте установлены такие же конструкции, но гораздо больше и функциональнее.

Яркая обновленная детская площадка заметна издалека. Спонсор не стал менять покрытие детской площадки, а только добавил свежего песка с карьера. Для безопасности играющих на площадке детей ставят ограждение со стороны фонтана и Соборной площади. Число урн и лавочек – прежнее. В выходные их явно недостаточно.

Напомним, что несколько лет назад и сам парк “Липки” приводили в порядок на деньги частных компаний. Тогда замостили плиткой пешеходные дорожки, заасфальтировали территорию вокруг фонтана, установили стилизованные под старину фонари, поставили скамейки и провели wi-fi.

А вот благоустройство парка “Дружба” и Центрального парка выполнено за бюджетный счет. В том числе потратились и на детские городки.