Владимирское УФАС сообщает

22 августа 2017 года заместитель руководителя Владимирского УФАС России рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении главного врача ГБУЗ ВО «Юрьев-Польская центральная районная больница» по признакам нарушения предусмотренного частью 4.2 статьи 7.30 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

В феврале 2017 года, в нарушение требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок, в извещении о проведении запроса котировок на закупку лекарственных препаратов для отдельных категорий граждан, имеющих право на меры социальной поддержки для нужд ГБУЗ ВО «Юрьев-Польская ЦРБ» помимо поставки иных лекарственных средств, содержалось требование к поставке лекарственного средства (МНН «Сунитиниб»), которому соответствует единственное торговое наименование «Сутент» (Италия).

Рассмотрев материалы дела, заместитель руководителя Владимирского УФАС России признал главного врача ГБУЗ ВО «Юрьев-Польская центральная районная больница» виновной в совершении административного правонарушения и привлек её к административной ответственности за нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок в виде административного штрафа в размере 3000 рублей в доход бюджета.