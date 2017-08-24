Владимирское УФАС сообщает

Главный врач ГБУЗ ВО «Юрьев-Польская центральная районная больница» привлечена к административной ответственности в виде административного штрафа за нарушение законодательства о закупках

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22 августа  2017 года  заместитель  руководителя Владимирского УФАС России  рассмотрел  дело об административном  правонарушении в отношении  главного врача ГБУЗ ВО «Юрьев-Польская центральная районная больница» по признакам нарушения  предусмотренного  частью  4.2  статьи 7.30  Кодекса РФ об административных правонарушениях.

В феврале 2017  года, в нарушение требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок, в извещении о проведении запроса котировок на закупку лекарственных препаратов  для отдельных категорий граждан, имеющих право на меры социальной поддержки для нужд ГБУЗ ВО «Юрьев-Польская ЦРБ» помимо поставки иных лекарственных средств, содержалось требование к поставке лекарственного средства (МНН «Сунитиниб»),  которому соответствует единственное торговое наименование «Сутент» (Италия).

Рассмотрев материалы дела, заместитель руководителя Владимирского УФАС России  признал главного врача ГБУЗ ВО «Юрьев-Польская центральная районная больница» виновной  в совершении административного правонарушения и привлек  её  к административной ответственности за нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок   в виде административного штрафа в размере 3000 рублей  в доход бюджета.

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