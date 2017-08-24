«Ростелеком» обеспечит услугами связи Всероссийский экологический форум во Владимирской области

«Ростелеком» обеспечит современными услугами связи обе площадки Всероссийского экологического форума «Экологическая ответственность регионов: развиваемся, созидаем, думаем о будущем!», который 23-25 августа проходит во Владимирской области.

В Национальном парке «Мещера» оператор протянул 200 метров оптоволокна и установил две точки доступа в интернет. Беспроводным интернетом со скоростью 1 Гбит/с смогут одновременно пользоваться до 200 человек.

На другой площадке форума – «Территория смыслов на Клязьме» «Ростелеком» использует построенную ранее инфраструктуру для организации бесшовного Wi-Fi на скорости до 1 Гбит/с.

Благодаря надежной высокоскоростной сетевой инфраструктуре от «Ростелекома», участники форума смогут как скачивать большие объемы данных, так и проводить качественные видеоконференции с партнерами.

Бесшовное покрытие Wi-Fi обеспечит посетителям мероприятия возможность постоянно оставаться на связи, оперативно делиться фотографиями и видео в социальных сетях.

Павел Шатохин, директор филиала во Владимирской и Ивановской областях ПАО «Ростелеком»:

«Наше участие в экологическом форуме в качестве технического партнера закономерно и логично. «Ростелеком» − социально ответственная организация, поэтому мы уделяем внимание заботе об окружающей среде. На практике наша компания минимизирует нагрузку на окружающую среду за счет использования энергосберегающего оборудования и ряда энергоэффективных проектов. Например, мы постепенно переводим внутреннее и внешнее делопроизводство на безбумажные технологии. Уже почти половина абонентов–физических лиц предпочитают получать счета за услуги в электронном виде».

Всероссийский экологический форум во Владимирской области − это площадка, на которой органы власти, представители бизнеса и общественности проведут конструктивный диалог о защите окружающей среды, обсудят ключевые экологические проблемы. Программа форума опубликована на официальном сайте мероприятия.