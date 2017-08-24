Отдых на Кипре: что привлекает отечественных туристов?

Среди тех, кто регулярно посещает Кипр для отдыха и развлечений много туристов из России, которые находят в полуострове для себя много интересного. Туры на Кипр пользуются большим спросом круглый год, но особенно популярным это направление является летом и в начале осени.

Ценовая доступность туров на Кипр

Отдых на Кипре весьма популярен среди соотечественников, прежде всего, потому что он не требует от них слишком больших финансовых жертв. Отдохнуть здесь можно при любом бюджете, потому что на острове есть огромный выбор отелей, ресторанов, баров, развлечений на любой кошелёк. Кипр считается одним из недорогих мест для отдыха и позволяет туристам сэкономить до 20-30% стоимости сопоставимого по уровню отдыха на других популярных европейских курортах. За те деньги, которые туристы потратят на недельный отдых, к примеру, на Лазурном берегу Франции, на Кипре можно отдохнуть в течение двух-трёх недель, ни в чём себе не отказывая. Разумеется, такая выгода не могла не быть замеченной отечественными туристами, которые нацелены на экономию. При всей ценовой доступности отдых на Кипре может порадовать туристов европейским сервисом и разнообразием возможностей по активному, интересному и насыщенному событиями времяпрепровождению.

Дружелюбный приём и ментальная близость

Кипр – одно из мест в мире, где проживает русскоговорящая диаспора. Здесь практически каждый второй свободно говорит по-русски, что создаёт комфортную среду для отечественных туристов. Многие соотечественники не в достаточной степени владеют английским языком, чтобы свободно общаться с местными жителями на отдыхе за границей. Кипр полностью снимает проблему языкового барьера, обеспечивая психологический комфорт для отдыхающих из России и других русскоговорящих стран постсоветского пространства. Отсутствие языкового барьера создаёт единую информационную среду, в которой можно беспрепятственно общаться с местными жителями, сотрудниками отелей, баров, ресторанов, развлекательных центров. Общение с местными жителями во время отдыха за рубежом – это не только полезный обмен информацией, но и возможность узнать культуру других народов, почерпнуть для себя что-то новое и полезное из жизни других людей. Кипр в этом плане предоставляет русским туристам все возможности для свободных коммуникаций на родном языке.