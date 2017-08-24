Ураган во Владимире валил деревья и обрывал провода

Сильный ветер, о котором накануне предупреждали спасатели, обрушился на город минувшей ночью. Утром владимирцы могли наблюдать его последствия, а кому-то даже пришлось подсчитывать убытки.

Так, во дворе дома №30 на улице Юбилейной на легковушку упало дерево. Здесь же ветер оборвал провода линий электропередачи. Тем не менее перебоев со светом в домах не наблюдалось.

Рухнуло дерево и на бульваре Иванова.

К счастью, машин поблизости не оказалось.

Бушевала непогода не только в областном центре. По данным регионального управления МЧС, ночью без света остались жители Александровского и Киржачского районов. Всего в зону отключения попали 33 населенных пункта.

Сообщается, что на месте происшествия работали бригады РЭС. По состоянию на 06.00 энергоснабжение было восстановлено в Александровском районе.

В зоне отключения находятся 19 населенных пунктов.

К ликвидации происшествия привлечено 6 человек и 3 единицы техники, в том числе от МЧС России 4 человека и 2 единицы техники.

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По сообщению пресс-службы «Владимирэнерго» шквалистый ветер с порывами до 20 м/с также оставил без света жителей отдельных населенных пунктов Судогодского, Камешковского и Юрьев-Польского районов Владимирской области.

К местам повреждений были незамедлительно направлены бригады энергетиков. В первую очередь специалисты запитывают социально значимые объекты, в том числе с применением резервных источников электроснабжения. Работы будут вестись до полного восстановления электроснабжения всех потребителей.

В регионе сохраняется неустойчивая погода, в связи с чем энергетики предупреждают о возможных локальных перебоях в электроснабжении по распределительной сети. По всем вопросам, касающимся электроснабжения, жители области могут обращаться по телефону Контакт-центра МРСК Центра и Приволжья: 8-800-100-33-00.

Фото автора и группы “Подслушано Автомобилистов”