«Торпедо» упустило шанс выйти в 1/16 финала Кубка России

На домашнем стадионе команда «Торпедо» (Владимир) проиграло в 1/32 Кубка страны нижегородскому клубу «Олимпиец» со счётом 0:1. Гол наши футболисты пропустили на 41-ой минуте матча – отличился нападающий гостей Михаил Сорочкин.

После перерыва цифры на табло не изменились. Во втором тайме владимирцы создали несколько опасных моментов у ворот соперников, но переломить ситуацию не смогли. Тем не менее, болельщики после финального свистка провожали любимую команду аплодисментами.

Таким образом, после сегодняшнего поражения Владимир упустил шанс принять на своём поле команду Премьер-лиги. Будем ждать нового сезона.

Автор: Полина Тарбеева

Фото Петра Соколова