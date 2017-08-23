Под Петушками навели переправу через Клязьму

Объект пущен в эксплуатацию после завершения капитального ремонта. Ремонт моста – это первый этап реализации проекта капитального ремонта дороги Покров – ст. Покров – с. Марково

– Весь проект включает также реконструкцию участка дороги от мостового перехода через Клязьму в направлении к станции Покров и капитальный ремонт участка дороги от моста до села Марково, – пояснил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства областной администрации Александр Романенко.

Мостовой переход через Клязьму протяжённостью в километр будет сдан в в 2018 году, а участок до Марково протяженностью в три километра – в IV квартале 2017-го.

Как отмечает пресс-служба обладминистрации, проект очень значим для Петушинского района. В Марково проживает 120 человек, там работает основная общеобразовательная школа. По обновлённому мосту до села теперь проходит школьный автобусный маршрут, по которому с начала учебного года будут регулярно возить более 40 учеников.

Кроме того, рядом с селом работают сельхозпроизводства: три крестьянских (фермерских) хозяйства. Реконструкция моста и дороги в целом позволит развивать сельскохозяйственный комплекс, создавая новые рабочие места, а также обеспечивать стабильную доставку сельхозпродукции и кормов и нормальный проезд специализированной техники.