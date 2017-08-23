На экскурсионные поездки для школьников регион выделил 50 миллионов

В этом году более 70 тысяч детей охвачены организованными формами отдыха

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Этим летом  в связи с 50-летием «Золотого кольца России» на уровне региона была организована экскурсионная работа для учащихся 5-11-х классов. Для школьников разработали познавательные маршруты.

С 1 августа  больше 3,5 тысячи детей побывали в городах области и близлежащих регионах (Москва, Рязань, Ярославль, Кострома, Тула, Нижний Новгород, Ростов Великий). 200 детей съездили в Волгоград  и Санкт-Петербург.

Всего с начала года в области различными  формами организационного отдыха было  охвачено более 70 тысяч детей. Большинству из них удалось отдохнуть летом. Санаторно-оздоровительные организации посетили 53 тысячи школьников. Среди них есть те, кому удалось побывать на Черноморском побережье или в Словении.

Тем, кто остался во Владимире, были предложены новые формы занятости в период каникул. Школьники могли посещать образовательно-развивающие проекты на базе детского технопарка «Кванториум-33».

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