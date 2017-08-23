Гимнаст из Владимира взял «золото» Универсиады

Наш земляк Кирилл Прокопьев стал чемпионом Универсиады в вольных упражнениях. Он набрал 14,800 балла. Южнокореец Ким Хансол занял второе место с 14,700 балла. Бронзовая медаль досталась японцу Ватару Танигаве (14,658).

В командном многоборье российские гимнасты завоевали бронзовые медали. В составе нашей команды призёрами Универсиады стали владимирцы Алексей Ростов, Илья Кибартас и Кирилл Прокопьев, Владислав Поляшов (г. Чебоксары) и Даниил Казачков (г. Новосибирск). Победителями игр стали гимнасты сборной команды Японии, а вторыми финишировали украинцы.

На сегодняшний день у сборной России – 6 золотых, 10 серебряных и 14 бронзовых наград. В общем командном зачете она занимает шестое место.

XXIX Всемирная летняя универсиада в Тайбэе (КНР) завершится 30 августа.