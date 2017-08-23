Арки влюбленных украсили мост в центре Владимира

На металлические сердца можно будет вешать символы крепкой любви - замки

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Над тротуарами моста на Большой Московской установили металлические конструкции в виде сердец. С одной стороны их уже украсили цветами. В подставки по основанию арки вставили горшки с красными петуниями, а по ограждению моста висят кашпо с белыми и вишневыми петуниями.

Новые украшения центра города вызывают самые позитивные эмоции и у жителей города, и у туристов – все спешат сфотографироваться в арках. И уж точно эти сердца придутся по сердцу будущим молодожёнам.

Как сообщила “Призыву” заведующая городским отделом ЗАГС Галина Карташова, на арках молодые пары, соединившие себя узами любви, смогут вешать символы брака – замки. Ведь с самих мостов их регулярно срезают дорожники. А тут они вроде как тематическое наполнение – смотрится вполне органично.

Во владимирской мэрии пояснили, что пока арки-сердечки поставили к Дню города, но если жителям они понравятся, то их там оставят надолго.

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