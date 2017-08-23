Во Владимире у старой аптеки сломали ступеньки

Для придания исторического облика Старой аптеке на Георгиевской, где в грядущие выходные в День города откроется музей, ремонтники изменили прежние ступени здания. Старый камень подрихтовали бетоном и затиркой, тем самым придав конструкции эффект старины.

Внутри будущего музея также создадут интерьер аптеки начала XIX века. Сейчас там кипит работа. Строители латают ступеньки на второй этаж, в помещениях монтируют панно с информацией об экспонатах.

Стойки и витрины с различными аптекарскими старинными предметами уже размещены в главном зале, но вокруг них ещё много строительного мусора.

Присутствовавшие в зале сотрудники будущего музея заверили, что к 26 августа музей будет полностью готов и сможет принять всех желающих.

В музее можно будет увидеть сигнатуры и флаконы с фирменным логотипом аптеки позапрошлого века, а также экспонаты, найденные в ходе археологических раскопок у здания аптеки.

В музее также будет расположена сувенирная лавка, где в числе прочего будут продавать фиточаи и травы.