Марина Щепетова быстрее всех собрала доильный аппарат

На базе ООО «Шихобалово» Юрьев-Польского района состоялся XXX областной конкурс операторов машинного доения коров. Участие в нем приняли 14 конкурсантов из 11 районов области.

Традиционно соревнования проходили в три этапа. Участники конкурса сдавали теорию – тестирование по вопросам машинного доения коров, физиологических особенностей крупного рогатого скота и качественных показателей молока. Практическими этапами конкурса стали разборка и сборка доильного аппарата и непосредственно доение коров.

Работу конкурсантов оценивали судьи под руководством директора Вологодской школы мастеров машинного доения, судьи международной категории Елены Харлапановой.

Чемпионом XXX областного конкурса была признана Марина Щепетова – доярка ООО «Шихобалово» Юрьев-Польского района. Теперь ей предстоит отстаивать честь области на XXVӀ Всероссийском конкурсе.

Второе и третье места на областных соревнованиях заняли представители Ковровского и Суздальского районов.

Победители были награждены благодарственными письмами и ценными призами.

Фото пресс-службы областной администрации