Более 36 миллионов выделено на жилье ветеранам

Между муниципальными образованиями региона-33 распределены федеральные средства на жилье для ветеранов Великой Отечественной войны.

Самые большие транши получат Владимир (5,9 млн рублей), а также Меленковский (5,9 млн рублей), Селивановский (4,7 млн рублей) и Вязниковский (3,5 млн рублей) районы.

По 2,3 млн рублей будет направлено Гусь-Хрустальному, Камешковскому, Собинскому, Судогодскому и Суздальскому районам.

Киржачский, Юрьев-Польский и Петушинский районы, а также Ковров получат по 1,1 млн рублей.

Всего между муниципальными образованиями региона распределено 36,8 млн рублей.

Фото: https://yandex.ru/clck/jsredir?from