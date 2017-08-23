Более 36 миллионов выделено на жилье ветеранам

Между муниципальными образованиями региона-33 распределены федеральные средства на жилье для ветеранов Великой Отечественной войны.
Самые большие транши получат Владимир (5,9 млн рублей), а также Меленковский (5,9 млн рублей), Селивановский (4,7 млн рублей) и Вязниковский (3,5 млн рублей) районы.
По 2,3 млн рублей будет направлено Гусь-Хрустальному, Камешковскому, Собинскому, Судогодскому и Суздальскому районам.
Киржачский, Юрьев-Польский и Петушинский районы, а также Ковров получат по 1,1 млн рублей.
Всего между муниципальными образованиями региона распределено 36,8 млн рублей.
Фото: https://yandex.ru/clck/jsredir?from
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