Иллюстратор из Владимира одела спасателей Малибу в свои футболки

Известная во Владимире своими веселыми иллюстрациями художник Евгения Зверская выпустила лимитированную коллекцию футболок. Серия с портретами известных людей и мотивационными надписями была напечатана специально к одному из мероприятий Дня города – Доброму Пикнику.

«Рекламировать» свою коллекцию Евгения доверила кинозвезде (картонной, зато в полный рост) Заку Эфрону, сыгравшему в новой комедии «Спасатели Малибу».

Футболка от владимирского иллюстратора с портретом Сергея Есенина и цитатой из его стихотворения «Не жалею, не зову, не плачу…» дополнила традиционные красные шорты.

В коллекции есть и футболки с карикатурными портретами Альберта Эйнштейна, Федора Достоевского, королевы Великобритании и художника Казимира Малевича. Надпись на последней, считает Евгения Зверская, подойдет для всех творческих людей: «Кажется, меня укусил Казимир». Эксклюзивные футболки можно будет приобрести на Добром Пикнике.

Добрый Пикник проводится городским управлением по делам молодежи и движением «Доброштаб». Он пройдет в эту субботу, 26 августа, на Никитском бульваре. Начнется мероприятие в 16.00.

Помимо благотворительной ярмарки гостей ждет общение с художниками, фотографами, поэтами, музыкантами и ремесленниками, интересные мастер-классы, игры и концерты. Собранные на мероприятии средства пойдут на благотворительность.

Автор: Елена Пляскина