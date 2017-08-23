Родео на скутере «Alpha» закончилось падением

Ежедневные сообщения об авариях, произошедших по вине скутеристов, дополнил случай в Гусь-Хрустальном районе. Там 33-летний водитель мопеда «Alpha» из-за высокой скорости не справился с управлением и упал на проезжей части.

В результате пострадали двое: сам водитель и его 30-летняя пассажирка. Причем у виновника аварии водительское удостоверение на категории «А», «В» и «С» есть уже с 2002 года.

Неосторожность на дороге – одна из основных проблем ДТП с двухколёсной техникой. Это выявила профилактическая операция «Скутер», которую управление ГИБДД проводила в период с 31 июля по 9 августа.

За 10 дней операции инспектора оформили 465 скутеристов. Выяснилось, что водители в возрасте до 18 лет совершили 40 нарушений ПДД. Более ста разновозрастных водителей ездили без прав – просто не сочли нужным сдавать экзамены на категорию «М».

Ещё инспектора ГИБДД поймали 18 скутеристов под мухой, а пятеро лихачей наотрез отказались проходить медосвидетельствование.

В этом году аварийность с участием скутеристов увеличилась на 40%. На дорогах области произошло 28 ДТП с участием двухколесной техники.

Фото: http://mk.tula.ru/upload/iblock/88e/dtp%20x2p_.jpg