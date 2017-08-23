В Вязниках утонул 11-летний мальчик

Трагедия произошла в минувший понедельник. Как сообщил Следком, около 12 часов дня двое 11-летних мальчиков отдыхали на реке Клязьме в черте города Вязники. Ребята играли и плавали недалеко от берега.

В какой-то момент они отплыли чуть в сторону и попали в водяную яму. Оба начали тонуть. Отдыхающие на берегу бросились им на помощь, одного ребенка удалось спасти. Другой мальчик быстро ушел под воду.

Спустя несколько часов его тело обнаружили водолазы.

Погибший мальчик воспитывался в полной благополучной семье, переехавшей во Владимирскую область из Луганска. Родители доверяли сыну и спокойно отпускали с другом на прогулки.

Как уточнили следователи, место, где погиб ребенок, вязниковцы облюбовали этим летом. В связи с погодными условиями на стихийный пляж намыло песок, местные жители посчитали его комфортным местом для отдыха. Между тем данный участок реки Клязьмы в черте города признан запрещенным для купания.

В настоящее время по факту гибели мальчика следственными органами СК РФ по Владимирской области проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Утонувший мальчик стал уже шестым ребенком, погибшим на воде в этот купальный сезон.

Фото: https://day.org.ru:8943/file/index/ac2e7a65a0d6170852ffaa9f265dda8a