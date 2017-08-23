Во Владимире назвали лауреатов премии в области культуры и искусства

Владимирская мэрия назвала фамилии тех, кому будут вручены городские премии в области культуры и искусства за 2016 год.

Так, лучшим в номинации «Премия для муниципальных учреждений культуры за организацию содержательного досуга населения, инновационно-творческую деятельность, активное участие в культурных проектах города» признан камерный хор «Распев» (директор Колесникова Наталья Александровна).

В номинации «Премия для творческих работников муниципальных учреждений культуры за разработку и внедрение в практику новых досуговых технологий, подготовку театрально-концертных программ на высоком творческом уровне» победила Валентина Ерымовская, заведующая «Культурно-образовательным центром» – филиалом № 2 муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная городская библиотека».

В номинации «Премия для преподавателей школ искусств за воспитание учеников – лауреатов городских, региональных, российских и международных конкурсов и фестивалей» досталась Светлане Колдаевой – преподавателю художественного отделения муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 5» города Владимира.

В номинации «Премия для вокальных коллективов и отдельных солистов-вокалистов, получивших широкое общественное признание» лучшим признан певец Сергей Артемьев.

В номинации «Премия для хореографических коллективов и исполнителей сольных номеров, получивших широкое общественное признание» победила Карина Сабурова (Жукова) – инструктор танцевальных фитнес-программ Zumba® Fitness.

Приз в номинации «Премия для художников за достижения в области современного искусства» достался Ксении Солуяновой, работающей ведущим художником отдела культурно-массовых работ в парке «Загородный».

Торжественная церемония вручения премий по традиции будет приурочена к празднованию Дня города и состоится 26 августа в 13.30 на главной сцене праздника.

Фото: https://vk.com/album-30929449_144575497