Во Владимирской области стремительно дешевеют овощи и фрукты

Владимирстат уже отмечает снижение цен на овощи и фрукты. Например, ценник на картофель за последний месяц снизился с 36,9 до 25,3 рубля за килограмм (на 46%). А капуста подешевела почти вдвое и стала стоить 21,1 рубля за килограмм.

Сельхозпроизводители Владимирской области прогнозируют богатый урожай капусты в этом году. Так что владимирцам пора закупать ёмкости для засолки и записывать новые рецепты голубцов и пирогов.

На 30% уменьшилась стоимость лука и моркови, теперь они лежат на прилавках с ценником чуть выше 30 рублей за кг.

Суздальские огурцы вытесняют импортные. Стоимость их у крупных сетевиков – 50-60 рублей за кг, в обычных магазинах и на рынках – на червонец дороже.

Сезон тепличных помидоров у дачников только начался, поэтому и в магазинах цены еще высоки – от 75 рублей за кг. Но за месяц, по подсчетам Владимирстата, томаты скинули 36%.

Рекордного урожая яблок в этом году не предвидится, на рынках яблоки – от 90 рублей за кг. За месяц они потеряли в цене всего 10 рублей. Хотя сегодня в крупных сетевых магазинах сезонные кубанские и крымские яблоки можно купить и по 60 рублей за кг.

В целом по России Минэкономразвития прогнозирует снижение цен на свежий урожай на 79,6%. Причина тому – хороший урожай на полях и в садах хозяйств по всей стране.