«Консервированный» мобильник в Централ не попал

На этой неделе при досмотре посылки, предназначавшейся осужденному Владимирского централа, сотрудники тюрьмы обнаружили и изъяли сотовый телефон, сим-карту и самодельное зарядное устройство.

Запрещенные предметы были ухищренным способом спрятаны в банке рыбных консервов.

В пресс-службе регионального УФСИН уточнили, что, по-видимому, отправитель разрезал банку, вложил «передачку» и вновь запаял, добавив для веса металлические утяжелители.

Однако сотрудники исправительного учреждения благодаря многолетнему опыту сразу обратили внимание на подозрительную банку.

Как оказалось, заботу об осужденном проявил его родной брат – житель Омска. Теперь в отношении него будет возбуждено административное делопроизводство.

Фото: http://33.фсин.рф/news/detail.php?ELEMENT_ID=33774