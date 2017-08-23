«Консервированный» мобильник в Централ не попал

На этой неделе при досмотре посылки, предназначавшейся осужденному Владимирского централа, сотрудники тюрьмы обнаружили и изъяли сотовый телефон, сим-карту и самодельное зарядное устройство.
Запрещенные предметы были ухищренным способом спрятаны в банке рыбных консервов.
В пресс-службе регионального УФСИН уточнили, что, по-видимому, отправитель разрезал банку, вложил «передачку» и вновь запаял, добавив для веса металлические утяжелители.
Однако сотрудники исправительного учреждения благодаря многолетнему опыту сразу обратили внимание на подозрительную банку.
Как оказалось, заботу об осужденном проявил его родной брат – житель Омска. Теперь в отношении него будет возбуждено административное делопроизводство.
Фото: http://33.фсин.рф/news/detail.php?ELEMENT_ID=33774
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