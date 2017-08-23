Владимирских школьников наградили за спасение утопающего

Награждение школьников прошло в рамках состоявшегося накануне ежегодного городского педсовета.

Напомним, что трое владимирских подростков – Дима Михайлов, Даниил Аданькин и Сергей Абдулкадиров – спасли тонущего мужчину. Трагедия чуть не произошла на противопожарном водоёме на улице Казарменной, возле дома №7.

Подростки вовремя заметили мужчину. Не растерявшись, Дмитрий и Сергей начали помогать ему выбраться из воды, а Даниил немедленно побежал за помощью в пожарно-спасательную часть №1 города Владимира, которая находится совсем рядом с этим водоёмом.

Прибежавший на помощь начальник пожарно-спасательной части №1 Роман Качалов помог ребятам перенести пострадавшего в безопасную зону.

За смелость и неравнодушие школьники были награждены грамотами и ценными подарками.

Фото: http://33.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/5742957/