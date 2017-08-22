Ковровчане стали чемпионами мира

В первый день чемпионата мира по спортивному ориентированию в велокроссовых дистанциях Ольга Шилова-Виноградова и Антон Фолифоров заняли призовые места

35 0
35 0

В Литве стартовал чемпионат мира по спортивному ориентированию на велосипедах. Сборную России на соревнованиях в Вильнюсе представляют сразу два наших земляка из Коврова: Ольга Шилова-Виноградова и Антон Фолифоров (на верхнем фото – слева). На старте турнира обоим удалось финишировать на пьедестале.

Спортсмены соревновались в дисциплине «Велокросс-миддл». Женщины проехали 16,3 километра с 25 контрольными пунктами. Представительница Владимирской области захватила лидерство уже в середине дистанции и «привезла» на финише соперницам из Чехии и Великобритании  почти полторы минуты.

На своей страницы «ВКонтакте» Ольга  поблагодарила всех за позитив и  сложную планировку дистанции.

У мужчин длина трассы составила 19, 7 километра с 29 контрольными пунктами. В этой дисциплине спортсмен из Коврова Антон Фолифоров стал вторым. От первого места его отделили 54 секунды.

Чемпионат мира  по спортивному ориентированию в велокроссовых дистанциях продлится до 27 августа.

Сегодня в программе первенства – общий старт велокросс-лонг, завтра августа состоится велокросс-эстафета, 25 августа – велокросс-лонг, а 26 августа – велокросс-спринт.

Нашли опечатку? Выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Система Orphus

Нравится

Не нравится

Размещено в рубрике

Обсуждение

© ЗАО "АБИ Медиа" , 600005, г.Владимир, ул.Тракторная, 45

Яндекс.Метрика
В начало страницы