Владимирское УФАС сообщает

21 августа 2017 года руководитель Владимирского УФАС России рассмотрел дело об административном правонарушении, возбужденное в отношении заместителя главного врача ГБУЗ «ОЦЛФК и СМ», на момент совершения административного правонарушения исполняющей обязанности главного врача, по признакам правонарушения, предусмотренного частью 1 статьей 14.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Нарушение выразилось в следующем. В извещении о запросе котировок на выполнение работ по текущему ремонту аварийного выхода и полов цокольного этажа для обеспечения нужд ГБУЗ «ОЦЛФК и СМ» размещено требование о предоставлении участников закупки в составе заявки на участие копии свидетельства, выданного СРО о допуске к работам по организации строительства. Данное требование обосновано со ссылкой на пункт 33.3 группы видов работ раздела III Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденного Приказом Минэкономразвития России от 30.12.2009 № 624.

Данное требование является неправомерным, поскольку указанные в запросе котировок работы по текущему ремонту к перечисленным выше работам не относятся.

Заказчик в нарушение требований части 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции ограничил доступ к запросу котировок организациям, которые могли бы выполнить работы по текущему ремонту аварийного выхода и полов цокольного этажа, но не имели свидетельства о допуске СРО.

Установлено, что извещение о запросе котировок утверждено приказом и.о. главного врача ГБУЗ ВО «ОЦЛФК и СМ».

В соответствии с частью 1 статьи 14.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях действия (бездействие) должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, иных осуществляющих функции указанных лиц органов или организаций, государственных внебюджетных фондов, а также организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, которые недопустимы в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации и приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, а равно к ограничению свободного перемещения товаров (работ, услуг), свободы экономической деятельности, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 14.32 настоящего Кодекса, влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятнадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, руководитель Владимирского УФАС России признал заместителя главного врача ГБУЗ ВО «ОЦЛФК и СМ» виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.9 КоАП РФ, и назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 15 000 (пятнадцати тысяч) рублей.