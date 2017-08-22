За три месяца владимирцы отдали мошенникам более 5 миллионов

По данным регионального управления УМВД, с начала лета жители региона отдали аферистам более пяти миллионов рублей.

Сотрудники полиции вновь напоминают владимирцам самые распространенные преступные схемы, используя которые, наживаются мошенники.

«Родственник стал виновником смертельного ДТП»

На подобную уловку аферистов попала 60-летняя ковровчанка. Поверив словам незнакомца о том, что ее сын задержан за совершение тяжкого преступления, женщина перевела через банкомат на указанные номера мобильных телефонов в общей сложности 120 тысяч рублей.

Аналогичной суммы лишилась 83-летняя жительница Покрова. А вот 87-летняя пенсионерка из Мурома отдала мошенникам 200 тысяч рублей.

«Ваша карта заблокирована»

Мошенники, представляясь сотрудниками банка, сообщают о блокировке банковской карты. Для ее разблокировки «жертве» необходимо сообщить данные карты.

Потерпевших от этой схемы обмана также немало. 44-летняя жительница Владимира, выполнив требования афериста, лишилась 162 тысяч рублей.

В аналогичной ситуации оказалась 59-летняя жительница областного центра. После разговора с псевдосотрудником банка и передачи ему запрашиваемых реквизитов с ее банковской карты пропали более 145 тысяч рублей.

«Мошенничество под предлогом снятия порчи»

Мошенники «диагностируют» у потенциальной жертвы или ее близких родственников наличие страшных недугов и предлагают «обряды очищения».

В июне от псевдоцелителей пострадала 78-летняя жительница Владимира. Поверив словам мошенниц о якобы наложенной порче, пожилая женщина отдала им 115 тысяч рублей.

В подобной ситуации оказались и 84-летняя ковровчанка, 76-летняя жительница областного центра, 64-летняя пенсионерка из поселка Красная Горбатка. В общей сложности они отдали мошенникам около 300 тысяч рублей.

«Представители социальных служб»

По-прежнему встречаются и схемы обмана, связанные с предоставлением социальных услуг. Больше месяца, с 14 июня по 21 июля, неизвестные обманывали жительницу областного центра. Под предлогом получения компенсации за ранее приобретенные медицинские препараты мошенники похитили у 83-летней пенсионерки более 222 тысяч рублей.

«Мошенничество с предоплатой»

В последнее время участились случаи совершения мошенничеств с использованием популярных сайтов и социальных сетей. Мошенники размещают на сайте объявления о продаже каких-либо вещей, транспортных средств, недвижимости и т.п. по очень низким ценам. После того как продавец получает предоплату, его номер мобильного перестает отвечать.

Так, 32-летний владимирец, пожелавший купить смартфон, по просьбе «продавца» перевел на указанный счет 38 500 рублей, после чего связь с торговцем прекратилась.

«Взломанные аккаунты социальных сетей»

Наживаются и взломщики аккаунтов социальных сетей. Попав на страничку к жертве, мошенники отправляют массовые рассылки всем друзьям с просьбой перевести деньги. Получив такое сообщение, 41-летний владимирец пожертвовал другу 4 тысячи рублей.

Сотрудники полиции в очередной раз обращаются к жителям региона-33 с просьбой быть внимательнее. О случаях мошенничества необходимо незамедлительно сообщать в полицию. Вовремя поступивший сигнал поможет полицейским быстрее раскрыть преступление и предотвратить новые.

Фото: http://st.volga.news/image/w1300/h900/max/51766d4c-6256-4ee4-98a3-014edb172224.jpg