В Вязниках горели текстильная фабрика и хозпостройки

По данным регионального управления МЧС, сообщение о возгорании в складском и производственном помещениях на улице Сенькова поступило в 15.30. На место незамедлительно выехали пожарные подразделения Вязниковского гарнизона.

Выяснилось, что горит текстильная фабрика в районе предприятия имени Парижской Коммуны.

Справиться с огнем удалось лишь в 6 утра следующего дня. Площадь пожара 400 кв. м. Пострадавших нет. К ликвидации огня привлекалось от МЧС 24 человека и 10 единиц техники.

Еще один пожар в Вязниках произошел накануне вечером. Загорелись хозяйственные постройки на улице Физкультурной. Два блока сараев тушили до поздней ночи. Пожар был ликвидирован в 0.30. Площадь пожара 200 кв. м.

Пострадавших нет. К ликвидации последствий пожара привлекалось от МЧС 15 человек и 5 единиц техники.

О причинах пожаров не сообщается.

Фото: Подслушано Вязники №1 и http://33.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/5739117/