Во Владимирской области в двух ДТП пострадали 11 машин

Первая авария с участием пяти машин произошла вчера в Судогодском районе около девяти утра. 33-летний водитель «Jeep Grand Cherokee» не успел затормозить перед идущим впереди потоком машин и врезался сразу в четыре машины: «Hyundai Getz», «Лада Гранта», «Renault Fluence» и «Opel Zafira».

В результате ДТП пострадали два пассажира «Hyundai Getz»: у 34-летнего мужчины врачи «скорой помощи» диагностировали рваную рану верхнего века и брови, у его 30-летней сестры – рану головы.

А во Владимире на федеральной трассе М-7 в 16.20 водитель автомобиля «Tata» собрал пять машин. По информации регионального управления ГИБДД, он не соблюдал безопасную дистанцию и в итоге врезался в «Nissan Primera», «девятку», «Hyundai Getz», «десятку» и «Lifan».

В результате ДТП пострадали два пассажира «Nissan Primera»: 28-летняя жена водителя и 9-летняя девочка. Врачи «скорой» оказали им помощь на месте аварии.