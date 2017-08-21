Кинотеатру «Милосердие и порядок» – 6 лет

За это время кинотеатр посетили уже более 420 000 зрителей разных возрастов. Люди приходят всей семьей, вместе с детьми, внуками, чтобы смотреть хорошие фильмы. Классика мирового и отечественного кинематографа, новинки, авторское кино, ретроспектива для старшего поколения, специальный репертуар из добрых мультфильмов и обучающих кинолент для ребят. Такая программа призвана поддержать семейные ценности и традиции, организовать интересный досуг для представителей всех возрастов, сделать просмотр лучших кинокартин на большом экране доступным каждому.

– Киноискусство оказывает влияние на формирование личности, повышает уровень культуры человека, расширяет кругозор. Особенно это важно для детей и молодежи. Мы хотим, чтобы через кино ребенку прививались общечеловеческие ценности, передавался опыт предыдущих поколений, – отмечает депутат Госдумы, председатель общественной организации «Милосердие и порядок» Григорий Аникеев. – Сегодня можно с уверенностью сказать, что наш кинотеатр стал настоящим культурным центром Владимирской области. Здесь проходят кинопоказы, фестивали, творческие конкурсы, замечательные концертные программы. К нам едут люди со всего региона. И это лучшее доказательство востребованности нашей работы.

Кинотеатр «Милосердие и порядок» посетили немало знаменитостей: в разное время гостями кинотеатра были известные актеры и кинорежиссеры Валерий Золотухин, Валентина Талызина, Мумин Шакиров, Александр Адабашьян, Евгения Симонова. Также свои работы в зале кинотеатра представляли начинающие режиссеры и сценаристы. Важно, чтобы хорошее, качественное кино было доступно каждому человеку, считает депутата Госдумы Григорий Аникеев. Именно с этой целью и создавался бесплатный кинотеатр.

– Это единственный подобный комплекс у нас в стране. И очень приятно, когда детей можно сводить в кинотеатр абсолютно бесплатно, – поделилась впечатлениями Елена Таланова, многодетная мама. – Григорий Викторович Аникеев делает очень большое дело, и мы благодарны ему за такую заботу о людях. Это весомый вклад в развитие нашей культуры.

В день рождения кинотеатра для гостей была подготовлена интересная программа. Самые юные зрители повеселились с аниматорами, поучаствовали в конкурсах и посмотрели мультфильм «Рог Дог». Взрослые насладились концертной программой с розыгрышем призов и показом драматической картины «Лев». Яркий праздник подарил всем участникам мероприятия заряд бодрости, положительные эмоции и хорошее настроение.