Лучшим водителем автобуса признали девушку

По результатам конкурса в личном зачете в категории «Автобус» не обошлось без сенсации: победительницей стала единственная принимавшая участие в соревнованиях девушка – Светлана Дуенина, представлявшая команду ООО «БигАвтоТранс плюс». Светлана четыре года работает в компании на междугородных маршрутах.

Второе и третье место заняли также представители «БигАвтоТранс» – Роман Мызин и Евгений Масюков.

В командном зачете места распределились следующим образом: 1-е место – ООО «БигАвтоТранс плюс», 2-е место – АО «Муромский приборостроительный завод», 3-е место у новичков соревнований – ГАПОУ ВО «Вязниковский технико-экономический колледж».

Лучшими в своей профессии признаны: Алексей Колесов (АО «Муромский приборостроительный завод»), Владимир Папижук (ООО «БигАвтоТранс плюс») и Михаил Белов (АО «Муромский приборостроительный завод»).

Напомним, что всего в этом году в конкурсе приняли участие 60 профессиональных водителей из 15 ведущих автотранспортных предприятий области. Участники соревновались в четырёх категориях: грузовой автомобиль, автобус, легковой автомобиль и седельный тягач с полуприцепом.

Соревнования проходили в два этапа: конкурс теоретических знаний правил дорожного движения и выполнение комплекса упражнений на площадке.

Фото: https://vk.com/album-33610898_246797134