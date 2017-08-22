В перинатальном центре Владимира обновили палаты для мамочек с детьми

В перинатальном центре Владимира завершился ремонт в послеродовых палатах. В 17 палатах покрасили стены в пастельные тона, застелили новый линолеум, обновили кровати и постельное белье.

– Двоих своих старших детей я рожала в других условиях. Малыши были отдельно от меня, – рассказывает новоиспеченная многодетная мама Ксения Шмелева, родившая девочку в перинатальном центре. – Приехали специально из Судогодского района. В палатах очень комфортно. Спасибо медицинскому персоналу. Очень отзывчивые и внимательные.

Все палаты – двухместные. В каждой палате – индивидуальный санузел, пеленальный стол, жалюзи на окнах, система вентиляции.

– Мы стараемся всех рожениц переводить в палаты совместного пребывания матери и ребенка. Это помогает наладить физиологический и психологический контакт мамы с малышом, улучшает грудное вскармливание и восстановление организма женщины после родов, – говорит главврач перинатального центра Надежда Туманова.

Областной департамент здравоохранения выделил перинатальному центру 70 миллионов рублей на покупку медицинского оборудования. На эти средства купят портативный цифровой рентгеновский аппарат, транспортный аппарат ИВЛ для недоношенных, транспортный инкубатор, УЗИ-аппарат. Использование нового оборудования позволит выходить недоношенных малышей и спасти детишек во время трудных родов.

На фото многодетная мамочка Ксения Шмелева.