ВТБ24 улучшил условия обмена валюты для состоятельных клиентов

Новая услуга доступна при проведении операций от 10 тыс. долларов США, евро или соответствующего эквивалента в другой котируемой валюте. Льготный курс устанавливается банком как при покупке, так и при продаже валюты в режиме онлайн с разницей 30 копеек от рыночного.

Обменять валюту по выгодному курсу в интернет-версии ВТБ24-Онлайн просто: если сумма конвертации равна или превышает 10 тыс. у.е., в момент совершения операции в интерфейсе появится кнопка «Получить льготный курс». При нажатии на нее клиенту будет предложено зафиксировать выгодный курс.

Чтобы обменять валюту по льготному курсу в контакт-центре, достаточно позвонить по номеру выделенной линии для владельцев пакета услуг «Привилегия»: 8-800-500-24-24. Операция занимает не более 5 минут. После ее совершения клиент получает SMS-чек.

Для обмена предлагаются следующие валюты: доллар США, евро, английский фунт стерлингов, швейцарский франк, японская йена, шведская крона. Котировки для льготной конверсии в ВТБ24-Онлайн и контакт-центре доступны круглосуточно, в том числе в выходные и праздничные дни.

«Теперь не только в офисе, но и в двух новых каналах для состоятельных клиентов доступны онлайн-курсы, которые напрямую зависят от рыночных котировок, – отметил директор казначейства ВТБ24 Павел Пшеницын. – Мы видим, что клиенты все чаще используют дистанционные каналы обслуживания: так, доля конверсий физических лиц в интернет-банке в последние годы стабильно растет и на сегодняшний день составляет 28%».