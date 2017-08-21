В убийстве жены и сына ковровчанин признался, но не раскаялся

Жестокое убийство, совершенное в сентябре прошлого года в Коврове, вызвало широкий общественный резонанс. Напомним, что глава семьи сначала расправился над своей бывшей 53-летней супругой, а затем над14-летним сыном.

В ходе следствия обвиняемый признал свою вину, но не выразил раскаяния, считая, что поступил правильно, и искренне полагая, что бывшая супруга и несовершеннолетний сын не соответствовали его жизненным принципам и взглядам.

По версии следствия, с 2012 года обвиняемый с женой, сыном и своей матерью проживал в квартире в Коврове, с середины 2014 года отношения в семье усложнились, супруги после 30-летнего брака оформили развод, но продолжали жить вместе.

Бывшие супруги часто ругались, одной из причин был вопрос воспитания сына. Отец считал, что мальчика надо воспитывать строже.

По словам обвиняемого, он не смог привить жене правильные взгляды и ценности, а утратив контроль за воспитанием сына, считал, что потерял смысл собственной жизни.

Преступление, по данным Следкома, было заранее спланированным. Мужчина уволился с работы, раздал долги, перевез свою мать в новую квартиру.

Утром 6 сентября 2016 года обвиняемый увидел супругу в хорошем настроении, при этом отметил, что в комнате «бардак», сын «нежится» в кровати, а не делает обязательную, по его мнению, утреннюю зарядку, по квартире ходит довольный кот.

Разозлившись, обвиняемый несколько раз ударил бывшую жену по голове ножкой от табурета, а затем несколько раз стукнул ее ножом. На крики матери о помощи из комнаты выбежал 14-летний сын, которому обвиняемый также нанес смертельное ножевое ранение.

Последней жертвой стал домашний кот, которого подарили жене без его согласия, а на просьбы убрать животное из квартиры никто не реагировал.

После содеянного мужчина самостоятельно позвонил в полицию и сообщил о произошедшем. Следствием проведено более 10 различных экспертиз. Эксперты признали мужчину вменяемым.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. В ближайшее время ковровчанин предстанет перед Владимирским областным судом.

Фото: https://newsnn.ru/news/society/13-04-2017/v-bogorodske-muzhchina-predstanet-pered-sudom-za-ubiystvo-babushki-zhen