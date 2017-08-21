Нервы будущих новосёлов испытывают соседством со стройкой

Во Владимире на улицах Кулибина и Крупской достраиваются жилые 10- и 17-этажки. Первый дом планируют сдать осенью, второй – в начале будущего года.

Именно в эти высотки планировали переселять жителей двухэтажных деревянных построек из квартала Фейгина-Крупской-Северная, отданного мэрией под развитие еще в 2015 году.

– После ввода в эксплуатацию домов на Кулибина и Крупской в мэрию будут переданы социальные квартиры, которые распределят между жителями застроенной территории. Предварительные переговоры между застройщиком и жителями уже ведутся, – сообщил «Призыву» начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации г. Владимира Александр Карпилович.

Согласно договору, заключенному между застройщиком и городской администрацией, под снос попадают 10 старых жилых домов: № 1/70, 7, 9, 11 по улице Крупской, № 19, 21 по улице Северной и № 20, 24, 26, 28 по улице Фейгина. Ни один пока не снесли и не расселили. И они вынуждены терпеть соседство со стройкой.

Жительница дома № 24 по улице Фейгина Елена Владимировна:

Шум очень сильный. В огород выходишь – прям всё дрожит.

Говорят, что людей будут переселять в новые квартиры с доплатой. А у нас нет возможности доплатить.

У самих строителей относительно шума и неудобств – другое мнение.

Прораб Сергей Мухин:

Шум на стройке есть, но обычный. Монтажные пистолеты стреляют, миксера приезжают, машины работают.

Сейчас дом построен до седьмого этажа. Шум прекращается ровно в восемь вечера.

Относительно шума ещё можно спорить, но другой момент – денежный – для многих является роковым обстоятельством. По словам собственников старых домов на Фейгина, им предлагают переезд в новое жилье с доплатой. Новые квадратные метры гораздо дороже старых.

Если ориентироваться на цену застройщика и агентств недвижимости, уже продающих квартиры в строящихся домах,то стоимость «квадрата» там достаточно высокая – от 40,6 до 43,6 тысячи рублей. Понятно, что это несопоставимо с оценкой ветхих домишек.

Кроме того, даже с доплатой местным жителям, чьи дома подпадают под снос, предлагают переселение в новостройку не на улице Крупской, а на улицу Кулибина.

– Расположение дома на Кулибина нас не устраивает. Мы хотим остаться здесь, – настаивает Елена Владимировна.

Её семья из восьми человек живёт в муниципальной квартире. Внуков водят в школу и садик, находящиеся поблизости. Поэтому переезд в другие районы семья не рассматривает.

А вот кто точно поедет на Кулибина, так это обманутые дольщики, которым ключи от квартир с помпой вручили ещё в начале года. Они будут перевозить мебель в сентябре-октябре. Строители заканчивают благоустройство двора. Полным ходом идет внутренняя отделка помещений.

Времени у строителей достаточно. Согласно договору на развитие застроенных территорий социальные квартиры передаются мэрии в течение 24 месяцев с момента утверждения проекта планировки. Проект по кварталу Фейгина-Северная-Крупской утвержден в июне 2016 года. А сроки переселения жителей старых домов еще более далёкие – через полгода после заключения соглашения об изъятии их участков и домов.