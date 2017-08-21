«Ростелеком» обеспечил передачу 40 ТБ информации для девяти тысяч участников «Территории смыслов»

Филиал во Владимирской и Ивановской областях «Ростелекома» выступил генеральным IT-партнером Всероссийского молодёжного образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме». Оператор установил 46 точек Wi-Fi на всей территории мероприятия. За семь смен форума, завершившего работу 20 августа 2017 года, беспроводным доступом в интернет от «Ростелекома» воспользовались более девяти тысяч пользователей, создав общий трафик в 40 ТБ. Рекорд передачи данных в почти семь терабайт установила шестая смена, на которую приехали молодые социологи и политологи. Максимальное количество одновременно подключенных к сети мобильных устройств составило 863.

Павел Шатохин, директор филиала во Владимирской и Ивановской областях ПАО «Ростелеком»:

«Наша сеть отработала без сбоев. Мы учли специфику мероприятия и построили сеть с избыточной надёжностью. В результате ни одного нарекания на качество связи от участников и организаторов «Территории смыслов» мы не получили. Средняя скорость передачи данных составила 112 Мб/с, а максимальная скорость достигала 868 Мб/с. При этом среднее количество устройств, одновременно подключённых к нашей сети Wi-Fi, превысило 600. То есть, более половины участников форума постоянно были онлайн».

«Ростелеком» реализовал уникальное техническое решение, обеспечив на всей территории Форума бесшовный беспроводной доступ в Интернет с возможностью одновременного подключения более тысячи пользователей без потери качества и скорости соединения. Отдельно доступ в Интернет организован в пресс-центре «Территории смыслов».

Фото: http://территориясмыслов.рф/news/678