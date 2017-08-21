Роспотребнадзор запускает «горячую линию» по качеству школьных товаров

В преддверии Дня знаний начинает свою работу традиционная Всероссийская “горячая линия” Роспотребнадзора по качеству детских товаров и школьных принадлежностей.

В регионе-33 тематическое консультирование будет проходить с сегодняшнего дня и по 4 сентября по телефонам «горячей линии» 45-10-70 или 8-800-200-05-45, с 10 до 12 ч. и с 13 до 16 ч.

Как пояснили в Управлении Роспотребнадзора по Владимирской области, чаще всего родителей интересуют требования, которые предъявляются к качественным характеристикам одежды, обуви, школьных ранцев, учебников, канцелярских товаров.

Также специалисты активно разъясняют потребителям, какие документы должны сопровождать товары для детей, какую информацию обязана содержать маркировка.

Наибольшую активность демонстрируют родители младших школьников, которые только набираются опыта в подборе товаров школьного ассортимента, ученической мебели для своих детей.

Значительный блок вопросов касается качества и безопасности детских игрушек, формы документов, подтверждающих безопасность, правильности маркировки, правил возврата и обмена игрушек и детских игр.

Часть вопросов затрагивает тему организации режима дня детей, в частности как правильно «переключить» ребенка на учебный процесс после каникул.

В управлении заверили, что все обращающиеся получат подробные рекомендации.

Ежегодно Всероссийские “горячие линии” Роспотребнадзора принимают тысячи звонков от российских потребителей, специалисты консультируют по вопросам качества и безопасности детских товаров трижды в год – к Международному дню защиты детей, к новому учебному году и в преддверии новогодних праздников.

Фото: http://gztslovo.ru/stati.php?=DESC&s_f_1=p_active=DESC&page_22=8