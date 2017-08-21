Набережную в Коврове обещают построить через 12 лет

Ковровский горсовет на внеочередном заседании с подачи горадминистрации выделил 1 млн рублей на выполнение геодезической съемки на набережной реки Клязьмы и еще почти 1,7 млн рублей – на разработку архитектурно-художественной концепции благоустройства этой территории.

В горадминистрации пояснили, что указанные затраты необходимы для претворения в жизнь проекта устройства набережной в Коврове, который будет реализовываться на условиях софинансирования с привлечением средств вышестоящих бюджетов, причем доля городского бюджета составит всего 15 %.

К практической реализации этих планов намереваются приступить в 2019 году (случайно или нет, но это будет пора новой избирательной кампании на пост ковровского мэра), причем срок окончательного воплощения грандиозных замыслов обозначен в целых 10 лет. То есть ковровчанам обещают построить набережную к 2029 году – 12 лет спустя!

О том, что неплохо бы построить в Коврове набережную, говорили еще в советское время. Кстати, тогда подобный проект, наверное, реальнее всего было бы воплотить в жизнь именно тогда, но город в ту пору бурно рос в южном направлении, и до обустройства речного берега в северной части Коврова руки так и не дошли. В первые постсоветские десятилетия – тем более.

Летом 2014 года ковровская мэрия, которую тогда возглавлял еще и. о. главы города Анатолий Зотов, вдруг «повернулась лицом» к проблеме устройства набережной. Планы были грандиозными, к их реализации привлекали местных предпринимателей (случайно или нет, но это совпало с избирательной кампанией мэра), но в итоге вышел пшик. И вот теперь идея строительства набережной вновь «всплыла».

В хорошее очень хочется верить. Однако, что будет в Коврове, области и даже в стране 12 лет спустя, очень сложно предугадать. Если отмотать временную ленту от сегодняшнего дня на ту же дюжину лет, то можно вспомнить, что в Коврове правил мэр Арсентьев, а оппозицию ему фактически пестовал предприниматель Конин, который в итоге сверг градоначальника и двинул на его место своего человека.

Однако с тех пор сменилось еще немало лиц, и сейчас Арсентьев по-видимому окончательно ушел из политики, а Конина вообще в Коврове уже давно нет. Да и в горадминистрации сменились с тех пор почти все чиновники. И, к примеру, требовать от того же Арсентьева или его замов отчета о том, что он говорил или обещал в 2002 году, сегодня никоим образом невозможно.

Поэтому относительно 2029 года планировать и обещать можно практически что угодно, отвечать все равно не придется. И хотя планы местных властей относительно набережной в принципе не могут не радовать, реалистичность подобных замыслов невольно вызывает большие сомнения. Народная поговорка гласит, что обещанного три года ждут. А тут четыре раза по три…