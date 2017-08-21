В Коммунаре к новостройкам на пойме ведут дорогу

В Коммунаре на улице Центральной со стороны поймы реки Клязьмы в черновом варианте проложена новая дорога – подъездной путь к дому № 5а. Наконец-то жители двух новостроек № 5а и 17, враждовавших из-за придомовой территории, могут наводить мосты и строить добрососедские отношения.

«Призыв» писал о недавней встрече местных властей с жителями двух домов. На ней обсуждались возможности уладить земельный спор новоселов. Одни готовы были и дальше возводить заборы, преграждая пути проходов и проездов, другие намеревались судиться, доказывая законность первоначального проекта строительства серии многоэтажек.

Сегодня реализуется тот вариант примирения, который и был предложен мэрией. Новая дорога проходит чуть выше той, которую ранее сделал застройщик. Она ведет прямо к дому № 5а. Жители очень переживали за изгиб и высоту дороги. Похоже, дорожники учли пожелания и сделали оптимальный вариант для всех. И «скорая», и пожарные смогут подъехать к дому.

Но пока дорога засыпана щебнем, асфальтирование скоро начнется. Тогда и владельцы квартир смогут наконец-то перевозить мебель и заселяться.

Между домами остается свободное место. Как раз хватит для детской площадки. Новоселы давно о ней мечтают и готовы поставить ее за свой счет. В подготовке грунта (выровнять и засыпать песком) опять же обещали помочь местные власти.