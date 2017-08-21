Кровати из натуральных материалов прослужат существенно дольше

Центральное место в любой спальне принадлежит кровати, и именно отталкиваясь от ее стилистики часто покупается и вся остальная мебель в комнате. Поэтому при выборе основное внимание уделяется внешним характеристикам этого предмета интерьера. Однако не менее важен и материал изготовления, в качестве которого может выступать массив, металл, ДСП, ЛДСП и МДФ. Наиболее практичными и долговечными, конечно же, считаются изделия на натуральной основе – деревянные и металлические.

Преимущества деревянной кровати

Мебель из натурального дерева ценилась во все времена. Благодаря своей долговечности, прочности и практичности такие кровати могут прослужить не один десяток лет, не теряя своего привлекательного внешнего вида. К тому же, ассортимент моделей такой мебели сегодня очень широкий, и позволяет подобрать вариант для любого интерьера. Ознакомиться с последними новинками такой продукции можно на сайте мебельного интернет-магазина Matras-Vladimir.ru (http://matras-vladimir.ru/shop/bed/askona/).

Среди преимуществ деревянной кровати стоит назвать также устойчивость к температурным перепадам и небольшой влажности, красивую фактуру, а также экологичность. Такая мебель не выделяет вредных веществ и сказывается на здоровье человека только положительно. К тому же, в зависимости от обработки и использованных декоративных элементов ее можно использовать в разной стилистике. Наиболее востребована она в этно-стилистике, также широко используется в классическом, античном, колониальном направлении, и даже в современных интерьерах. Подобрать кровать для одного из подобных стилей можно здесь: http://matras-vladimir.ru/shop/bed/ormatek/.

Плюсы выбора кровати из металла

Не меньшей популярностью сегодня пользуются и металлические кровати. В сравнении с деревянными изделиями они отличаются большей прочностью, прекрасно переносят воздействие высокой влажности, могут быть изготовлены в любой расцветке. А с помощью ковки металлические кровати обретают изысканный внешний вид и становятся настоящим украшением интерьера. Такая мебель идеально дополнит интерьер в классическом стиле, в стилистике прованса или оригинальной эклектики. Подобрать модель металлической кровати с ковкой можно, в частности, на сайте Matras-Vladimir.ru (http://matras-vladimir.ru/shop/bed/dreamline/).

Современные производители также могут предложить большой выбор кроватей, в которых эти материалы сочетаются между собой. Это позволяет дереву сгладить некоторую холодность металла, в то же время за счет наличия металлической основы мебель становится прочнее.