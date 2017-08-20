Селянам региона-33 пообещали новые ФАПы

Новые модульные ФАПы, оснащенные в соответствии с современными стандартами, в этом году появятся в деревнях Ельцы и Новоселово Киржачского района, в деревнях Лобково и Легково Александровского района и в деревне Дмитриево Ковровского района. На эти цели из областного бюджета выделено 72 млн рублей.

По данным пресс-службы регионального департамента дравоохранения, новые ФАПы будут оснащены всем необходимым оборудованием – автоматическим дефибриллятором, портативным электрокардиографом, тонометром, анализатором уровней сахара и холестерина в крови, фонендоскопом, холодильником для медикаментов, укладкой для оказания медицинской помощи при остром коронарном синдроме и инсульте и другой медицинской техникой.

Проекты ФАПов предусматривают также пандусы, тревожные кнопки и санузлы, оснащенные специальными приспособлениями для маломобильных групп пациентов.

Введение в эксплуатацию новых фельдшерско-акушерских пунктов проводится в рамках регионального плана строительства и реконструкции. В 2013-2016 годах на эти цели из областного бюджета было направлено 160,6 млн рублей – 10 объектов здравоохранения построено и 3 реконструировано. Работа по строительству ФАПов продолжится. В 2018-2020 годах планируется построить еще 13 объектов сельского здравоохранения.

Кроме того, в регионе реализуется план по ремонту учреждений здравоохранения, расположенных вФАП сельской местности. В 2018 году капитальный ремонт затронет 11 фельдшерско-акушерских пунктов, а к 2025 году запланировано отремонтировать 148 объектов сельского здравоохранения. В 2013-2016 годах на ремонт ФАПов и сельских амбулаторий было направлено 102,6 млн рублей.

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