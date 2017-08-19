Рейтинг землемеров позволит сэкономить деньги жителям области

Рейтинг исходит из того, насколько качественно специалисты составляют кадастровые планы. Если Росреестр принимает документы сразу – инженеры что надо. Если следует отказ в оформлении, а такое случается довольно часто, – инженеры так себе.

В рейтинге, составленном по итогам первого полугодия 2017-го, фигурируют 44 кадастровых инженера, работающие в области. Из них по крайней 15 попадают в «зону риска». То есть процент отказов по их планам в Росреестре велик. Один такой «проффи» имеет 96 приостановленных решений, а положительных – всего 66.

“Середнячков”, то бишь тех, кто ошибки допускает, но, в принципе, может сработать и нормально (с ними риск получить решение о приостановлении кадастрового учёта – средний) – больше всего. А вот тех специалистов, с кем связываться наименее рискованно, лишь шестеро.

Рейтинг необходим, прежде всего, жителям области, которые будут заказывать межевание земли и, соответственно, нанимать для этого специалистов. Дело довольно затратное (от 10 тысяч рублей за 7-10 соток), и тратить кровные за некачественную услугу, конечно, не хочется.

Между тем до конца года межевание придётся заказать всем владельцам земельных участков, которые этого ещё не сделали. В противном случае продать, подарить или завещать личные сотки будет невозможно.

Страничка, на которой можно скачать рейтинг кадастровых инженеров, находится здесь.

Фото: http://gorod-che.ru