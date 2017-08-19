Ковровчане презентуют новинки мототехники

С 21 по 25 августа работники ковровского «ЗиД» организуют мотопробег по Золотому кольцу России.

Маршрут мотопробега – Ковров – Владимир – Суздаль – Иваново – Кострома – Ярославль – Ростов Великий – Переславль Залесский – Юрьев Польский – Ковров.

Как рассказали его организаторы, акция, прежде всего, патриотическая, она посвящена Победе в Великой Отечественной войне. Однако, делая остановки, ее участники помимо возложения цветов к мемориалам будут знакомить жителей городов с образцами мототехники, выпускаемой на ковровском заводе.

21 августа встретиться с участниками мотопробега смогут жители Суздаля и Владимира.

В 12.00 на Площади Победы областного центра состоится возложение цветов к Вечному огню, а также выставка мототехники. В 15.30 все желающие приглашаются на Торговую площадь Суздаля.

На презентации будут представлены три новинки мототехники, опытная партия которых была собрана на заводе в июне текущего года. Среди них, мопед YX 50-C9, а также мотоциклы YX 150-23 и YX 250GY – C5C.

Фото: http://www.zid.ru/products/civil/100/detail/1822