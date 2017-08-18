Под Маслёнками задержали стрелков-любителей

Сотрудники Владимирской Росгвардии задержали мужчину и женщину, которые ради развлечения стреляли из охотничьего оружия.

Выстрелы, раздающиеся рядом с военным полигоном близ деревни Масленки, услышали в воинской части № 6523. О данном факте они сообщили в дежурную службу Росгвардии.

По прибытию на место майоры полиции Евгений Алексеев и Максим Дубов заметили недалеко от полигона мужчину и женщину, которые стреляли из охотничьего карабина по самодельным мишеням.

Парочка была задержана, на них составлен административный протокол по факту стрельбы в не отведенных для этого местах. Оружие марки «Сайга-12К» изъято. Теперь его владельца ждет дальнейшее разбирательство в суде.