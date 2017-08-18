Владимирцы смогут послушать джаз в Патриарших садах

В воскресенье, 20 августа, в Патриарших садах Владимира пройдет концерт инструментальной музыки под открытым небом. В программе фестиваля Organica live – четырехчасовое выступление владимирских музыкантов разных направлений.

Организаторы фестиваля задумали совместить оригинальные декорации сада с живой музыкой. Перед публикой выступит трио «Western lands», авторскую программу представит пианист Дмитрий Ленский, а гитарист Михаил Мохсен поэкспериментирует с акустической гитарой.

Юрий Монахов, лидер группы «Western lands»:

Люди, мягко говоря, неординарные для владимирской сцены.

Артем, организатор, он мог позвать каких-то рок-музыкантов, он мог бы позвать людей, которые играют академическую музыку, классическую.

Нет, он сделал выбор в пользу откровенно говоря неортодоксальной музыки для провинции, за что его можно только уважать.

Я думаю, это все пройдет на высшем уровне, тем более, что место такое замечательное.

Сам концерт бесплатный, слушатели по желанию могут отблагодарить музыкантов. При этом вход в парк по-прежнему стоит 150 рублей. Это своего рода гарантия того, что не совсем трезвые прохожие на концерт не попадут и не испортят вечер.

Юрий Монахов, лидер группы «Western lands»:

Только позитивные отзывы о площадке.

Если устраивать просто open–air в городе, то есть какой-то шанс, что там будут беспорядки, люди в состоянии алкогольного опьянения. Соответственно, если такие непорядки будут, то стражи правопорядка будут и т.д.

Тут все-таки контроль какой-то есть. Есть здесь забор.

В интернетовских терминах это paywall, т.е. нужно заплатить энную сумму, чтобы пройти. И это останавливает людей, которые потенциально могут устроить бедлам.

Впрочем, здесь мнения разошлись. Михаил Мохсен, выступающий в том числе и в подземных переходах, привык к сюрпризам от публики.

Михаил Мохсен, гитарист:

Что касается различных, как Юра говорил до этого, маргиналов можно встретить. Они на самом деле, музыку очень чувствуют и относятся хорошо.

Я, как уличный музыкант, еще могу сказать, как владимирцы относятся. Вот сидишь ты в переходе, люди идут по своим делам. У них свои дела. И тут сразу видно, нравится музыка или нет.

Человек проходит, кидает тебе монетку. Он мог бы просто пройти мимо. А он мало того, что монетку бросил, он еще и дела свои на задний план отодвинул и встал – слушает.

Концерт в Патриаршем саду начнётся в 18 часов, и откроет его группа Western lands. В составе классического джазового трио Анастасия Лекарева (бас), Александр Гарновесов (ударные) и Юрий Монахов (клавишные). Совместно музыканты выступают буквально пару месяцев.

На закате джазовое трио сменит Дмитрий Ленский – пианист, композитор, пианист, обладатель гран-при, лауреат первых степеней фестивалей в России и Европе, обладатель премии города Владимира в области культуры и искусства.

Под занавес слушатели познакомятся с творчеством Михаила Мохсена. Будет что-то на стыке эмбиента (стиль электронной музыки, основанный на модуляциях звукового тембра) и испанской гитары, обещает музыкант.

Сам он играет как сольно, так и в составе различных коллективов. Порой эти эксперименты выливаются в записи альбомов. Музыка для Михаила больше, чем работа (он преподает и играет на заказ) и хобби – это смысл существования, признается сам гитарист.

Интересно, что в этот же день и в это же время в двух шагах от Патриаршего сада пройдет еще один концерт под открытым небом. Возле «Музея вишни» выступит Городской духовой оркестр с программой «Летний джаз». Так что возможностей культурно обогатиться у владимирцев будет достаточно.

Автор: Елена Череменская