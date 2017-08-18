В выходные в регионе-33 будет жарко

По информации Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в предстоящие выходные дни на территории Владимирской области установится жаркая погода.

Завтра, 19 августа, в дневные часы воздух прогреется до +29 градусов, ночью до +14 градусов. Ветер южный, до 6 м/с. Малооблачно и без осадков.

В воскресенье, 20 августа, синоптики также обещают солнечную погоду без дождей. Ночью – до +16 градусов, днем – до +30 градусов. Ветер юго-западный до 6 м/с.

Вместе с тем специалисты прогнозируют повышение класса пожарной опасности на территориях Владимира, Коврова, а также Александровского, Ковровского, Суздальского и Юрьев-Польского районов.

Главам администраций данных муниципальных образований Главное управление МЧС России по Владимирской области рекомендовало ввести на территориях особый противопожарный режим.

Спасатели напоминают, что разведение костров в лесах в течение пожароопасного периода наказывается штрафом в размере: на граждан – от 1500 до 3000 рублей, на должностных лиц – от 10000 до 20000 рублей, на юридических лиц – от 50000 до 200000 тысяч рублей.

Разведение костров в лесах в условиях особого противопожарного режима наказывается еще большими штрафами: на граждан – от 4000 до 5000 рублей, на должностных лиц – от 20000 до 40000 рублей, на юридических лиц – от 300000 до 500000 рублей.

Также спасатели напоминают владимирцам о необходимости соблюдения правил безопасного поведения на водных объектах. Купаться рекомендуется только на оборудованных пляжах, нельзя допускать купания в состоянии алкогольного опьянения, также нельзя оставлять без присмотра у водоёмов малолетних детей.