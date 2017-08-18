В реестре недобросовестных участников аукциона

17.08.2017 во Владимирском УФАС России состоялось рассмотрение дела о включении в реестр недобросовестных участников аукциона сведений о юридическом лице ООО «Поток», уклонившегося от заключения договора аренды, являющегося предметом аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности.

Руководствуясь статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, Приказом ФАС России от 14.04.2015 № 247/15 «О порядке ведения реестра недобросовестных участников аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, либо аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в том числе требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения данного реестра», Комиссией Владимирского УФАС России было принято решение о включении сведений о юридическом лице ООО «Поток» в реестр недобросовестных участников аукциона.