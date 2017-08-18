В Покрове тушили подмосковную электричку

Как сообщает «Росбалт» со ссылкой на Московскую железную дорогу, в 06.23 в вагоне пригородного поезда № 6902 «Железнодорожная — Петушки» возникло задымление. В связи с этим электричка была остановлена на ближайшей станции в Покрове. Пассажиров высадили из электрички и предложили продолжить поездку на попутном пригородном поезде.

На место были вызваны пожарные расчеты. Пострадавших, к счастью, нет.

Сообщается, что на движение других пригородных поездов Горьковского направления МЖД ситуация не повлияла. В настоящее время причины возникновения задымления выясняются.

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