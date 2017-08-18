В Коврове на проспекте Ленина случился второй пожар

Горели старые сараи и гаражи, от них огонь перекинулся на соседние жилые дома. Сильнее всего пострадали дома №№ 24 и 26 на проспекте Ленина. Специфика данного ЧП в том, что пресловутые сараи в том же самом месте уже горели, причем очень сильно и с повреждением примерно тех же самых домов.

Согласно официальному сообщению МЧС, в 2 часа 10 минут ночи 18 августа в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о загорании сараев и жилых домов по указанному адресу. О ночном пожаре можно судить по видео, которое выложил на своей странице “Вконтакте” Роман Алеев.

«На место незамедлительно выехали пожарные подразделения Ковровского гарнизона. Время прибытия первого подразделения 02-14. Пожар был ликвидирован в 05-01. Общая площадь пожара 800 кв. м. Пострадавших нет. К ликвидации последствий пожара привлекалось 36 человек и 13 единиц техники, в том числе от МЧС 34 человека, 12 единиц техники».

Однако еще и в 12-м часу дня 18 августа огнеборцы продолжали проливать пепелище, которое еще дымилось. Одновременно шел разбор завалов. Улица Лепсе была перекрыта сотрудниками ГИБДД, так как по ней были раскатаны пожарные рукава.

На этот раз двухэтажному жилому дому № 26 на проспекте Ленина от стихии досталось сильнее всего. Обгорели крыша и пластиковая отделка балконов, оконные рамы, полопались стекла, пострадали квартиры второго этажа (как минимум одна выгорела), вероятно, здание пролили во время тушения огня.

Размер убытков еще предстоит уточнить, но, очевидно, что дому причинен очень большой ущерб. Также пострадал южный фасад трехэтажного дома № 24 на том же проспекте: выгорели рамы и полопались оконные стекла во всех трех этажах. В доме № 2 на улице Лепсе в одной из квартир от жара потрескались оконные стекла. Руины сараев и гаражей в месте пожара выглядят так, словно на поле боя.

Необходимо напомнить, что сильнейший пожар бушевал почти в том же самом месте днем 3 июня 2014 года. Тогда около 14 часов загорелись деревянные сараи во дворах жилых домов в четырехугольнике образованном проспектом Ленина, улицами Социалистическая, Тимофея Павловского и Лепсе. Кстати, это квартал, соседний со зданием ковровской мэрии.

Тогда сначала пожару не придали должного значения, и огнеборцев для тушения огня прибыло слишком мало. Пожар в условиях небывалой для начала июня жары (столбик термометра в тот день поднялся в Коврове до плюс 33-х) стал усиливаться, чему способствовал сильный ветер. Постепенно к бушевавшему пожару подтянулись все имеющиеся силы огнеборцев, включая расчеты заводских пожарных частей и военных. Но на первом этапе силы были неравны, и стихия наступала.

Затем загорелся жилой дом № 1 на улице Тимофея Павловского, где огонь охватил чердаки, но там пожар удалось достаточно быстро погасить. А к трем часам дня пламя стало угрожать трехэтажному 36-квартирному жилому дому № 24 на проспекте Ленина.

Со стороны двора вскоре начали гореть рамы и чердаки, постепенно огонь охватил всю крышу. Все это происходило на глазах жителей этого дома, рядом находились пожарные расчеты, руководство ковровской мэрии во главе с тогда еще и. о. мэра Анатолием Зотовым, руководители городских МЧС, ОВД и ГИБДД. На глазах тысяч ковровчан на горящем здании обрушилась крыша.

К тому времени сараи по большей части уже прогорели, поэтому пожар, наконец, удалось локализовать, а потом и потушить. В общей сложности его тушили около трех часов.

После этого бедствия жители пострадавших домов долго и трудно восстанавливали их, в том числе за свой счет. А наполовину сгоревшие сараи и гаражи так и остались во дворе, хотя первоначально на их месте предполагалось устроить чуть ли не сквер.

В мэрии, помнится, объясняли проблему пепелища 2014 года тем, что часть участков под сараи и гаражи принадлежат конкретным собственникам, почему и нельзя было все сгрести и убрать.

Тем не менее, факт остается фактом: в течение трех лет и двух с половиной месяцев не было сделано почти ничего для того, чтобы навести порядок почти в самом центре Коврова в двух минутах ходьбы от здания горадминистрации. Наполовину обгоревший «шанхай» остался и, в итоге, вновь стал причиной большого пожара.

Причины, по которым произошло загорание в ночь на 18 августа 2017 года, еще предстоит установить. Но вот тех, чья недвижимость и имущество пострадали от огня, жаль вдвойне. Люди только-только привели в порядок свои жилища, и вот теперь вновь оказались погорельцами. У некоторых после перенесенного потрясения возникли проблемы со здоровьем.

При всех весомых доводах и уважительных причинах, вследствие которых в течение столь длительного времени нельзя было ликвидировать потенциальный источник беды, ковровская мэрия в этой истории выглядит далеко не лучшим образом.