Во Владимире автобус снес часть парковки на Вокзальной

Видео случившегося появилось сегодня в группе «Подслушано Автомобилистов Владимир»в соцсети «ВКонтакте». Водитель пассажирского автобуса не рассчитал габариты и снёс стойку, выдающую карточки для проезда на платную парковку на Вокзальной площади, а ещё задел светофор. Хорошо, что шлагбаум уцелел.

Пресс-секретарь ПАО «Ростелеком» Алла Плотникова (компании, владеющей автостоянкой) сообщила «Призыву», что случай с автобусом произошел 14 августа:

– Уже 15 августа стойку для чтения ридер-карт восстановили. Водитель автобуса не отрицает свою вину, поэтому инцидент будет урегулирован в досудебном порядке. Размер ущерба пока не оценен.

Алла Плотникова добавила, что транспортные средства нередко при проезде повреждают автоматические конструкции парковки.

Напомним, что первые 15 минут пользования парковкой бесплатные, а после за каждый час автовладелец платит 40 рублей. С января ввели и посуточный тариф: первые – 300 рублей, последующие – 200 рублей.