Владимирское УФАС сообщает

16 августа 2017 года Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу ООО «Телерадиокомпания «Губерния-33» на действия комиссии при проведении открытого конкурса на оказание услуг по производству и размещению информации о социально-экономическом развитии региона в региональных электронных СМИ Владимирской области для нужд администрации Владимирской области.

По мнению заявителя, конкурсная комиссия неправомерно отказала в доступе к участию в указанном открытом конкурсе заявке ООО «Телерадиокомпания «Губерния-33» по причине несоответствия требованиям конкурсной документации по позиции «срок оказания услуг». Кроме того, комиссия неправомерно допустила к участию в указанном конкурсе заявку ООО «Первое городское телевидение».

Заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы ООО «Телерадиокомпания «Губерния-33» по доводам, изложенным в ней, необоснованной.