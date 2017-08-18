Владимирское УФАС сообщает

Жалоба ООО «Телерадиокомпания «Губерния-33» на действия конкурсной комиссии признана необоснованной

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16  августа  2017   года  Комиссия  Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу ООО «Телерадиокомпания «Губерния-33»  на  действия комиссии при проведении открытого конкурса на оказание услуг по производству и размещению информации о социально-экономическом развитии региона в региональных электронных СМИ Владимирской области для нужд администрации Владимирской области.

По мнению заявителя, конкурсная комиссия неправомерно отказала в доступе к участию в указанном открытом конкурсе заявке ООО «Телерадиокомпания «Губерния-33» по причине несоответствия требованиям конкурсной документации по позиции «срок оказания услуг». Кроме того, комиссия неправомерно допустила к участию в указанном конкурсе заявку ООО «Первое городское телевидение».

Заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы  ООО «Телерадиокомпания «Губерния-33» по доводам, изложенным в ней, необоснованной.

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