Жалоба признана необоснованной

Жалоба ООО «Агентство по размещению заказов» на действия комиссии признана необоснованной, заказчику выдано предписание

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Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ООО «Агентство по размещению заказов» на действия комиссии при проведении электронного аукциона на поставку уличного детского игрового комплекса (с установкой) для нужд ГКУСО ВО «Гороховецкий социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семья».

По мнению заявителя, аукционная комиссия необоснованно отказала в допуске к участию в электронном аукционе заявке ООО «Агентство по размещению заказов», так как все показатели были указаны в полном объеме по всем позициям.

Комиссия Владимирского УФАС России пришла к выводу, что  аукционная комиссия, действуя в пределах своих полномочий, правомерно признала заявку заявителя не соответствующей требованиям, установленным в аукционной документации, однако рассматриваемая аукционная документация требует внесения соответствующих изменений в целях устранения нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок и приведения требований заказчика в соответствие с положениями статьи 33 Закона о контрактной системе в сфере закупок.

В результате изучения представленных документов, рассмотрения доводов жалобы, пояснений сторон Комиссия Владимирского УФАС России  решила признать жалобу ООО «Агентство по размещению заказов» на действия аукционной комиссии по  доводам, изложенным в ней необоснованной и выдать заказчику предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

 

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