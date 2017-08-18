Жалоба признана необоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ООО «Агентство по размещению заказов» на действия комиссии при проведении электронного аукциона на поставку уличного детского игрового комплекса (с установкой) для нужд ГКУСО ВО «Гороховецкий социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семья».

По мнению заявителя, аукционная комиссия необоснованно отказала в допуске к участию в электронном аукционе заявке ООО «Агентство по размещению заказов», так как все показатели были указаны в полном объеме по всем позициям.

Комиссия Владимирского УФАС России пришла к выводу, что аукционная комиссия, действуя в пределах своих полномочий, правомерно признала заявку заявителя не соответствующей требованиям, установленным в аукционной документации, однако рассматриваемая аукционная документация требует внесения соответствующих изменений в целях устранения нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок и приведения требований заказчика в соответствие с положениями статьи 33 Закона о контрактной системе в сфере закупок.

В результате изучения представленных документов, рассмотрения доводов жалобы, пояснений сторон Комиссия Владимирского УФАС России решила признать жалобу ООО «Агентство по размещению заказов» на действия аукционной комиссии по доводам, изложенным в ней необоснованной и выдать заказчику предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.