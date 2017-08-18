«Ростелеком» дарит владимирским геймерам подарки с новым тарифом «Игровой»

«Ростелеком» предлагает своим клиентам во владимирской области воспользоваться уникальной возможностью перейти на игровой тариф по промо-цене от 690 рублей. Специальная акция для фанатов онлайн-игр продлится до 15 сентября 2017 года. Кроме привлекательной цены и скоростного доступа, участники акции получат приятные бонусы от Wargaming.

Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:

«Тариф «Игровой» разработан специально для любителей онлайн-игр. Сейчас на него можно подключиться по выгодной промо-цене. Не упустите такую возможность. Играйте и экономьте!».

Абонентам, подключившим тариф «Игровой» в промо-период, доступны дополнительные бонусы и подарки в таких играх, как Blade&Soul, Point Blank, World of Tanks, World of Warships или Lineage 2. В каждой игре клиент получает подарок уже только за подключение этого тарифа и опции «Фогейм», а также за каждый день с момента подключения.

Более подробную информацию о тарифе, условиях подключения и бонусах можно узнать на сайте www.rt.ru или по телефону 8-800-100-08-00.

Фото: https://irkutsk.news/novosti/2017-06-26/22345-rostelekom-perevel-interaktivnoe-tv-v-irkutske-na-vysokii-cifrovoi-uroven.html