На роспись в Муром едут из Нижнего Новгорода и Питера

В муромском ЗАГСе регистрирует все больше иногородних пар

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Август-сентябрь по традиции пора свадеб. По пятницам и субботам в муромском ЗАГСе  расписывают по 20-25 пар в день.

Как сообщают наши коллеги с портала «Муром 24» со ссылкой на «Русское радио Муром»,  в город на Оке приезжают молодожены из Нижегородской, Владимирской областей, а также Москвы и Санкт-Петербурга.

В настоящее время примерно 20% пар, изъявивших желание зарегистрировать свои отношения в Муроме,  – иногородние.

По словам начальника местного ЗАГСа Марины Мышленник, ежегодно количество иногородних пар увеличивается. Процедуру значительно упростила возможность подавать заявление в электронном виде, через сайт госуслуг.

Фото: http://arhiv-3d0te.inzhenernie.ru/Scenarij-rospisi-molodozhenov-v-zagse

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