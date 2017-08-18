На роспись в Муром едут из Нижнего Новгорода и Питера

Август-сентябрь по традиции пора свадеб. По пятницам и субботам в муромском ЗАГСе расписывают по 20-25 пар в день.

Как сообщают наши коллеги с портала «Муром 24» со ссылкой на «Русское радио Муром», в город на Оке приезжают молодожены из Нижегородской, Владимирской областей, а также Москвы и Санкт-Петербурга.

В настоящее время примерно 20% пар, изъявивших желание зарегистрировать свои отношения в Муроме, – иногородние.

По словам начальника местного ЗАГСа Марины Мышленник, ежегодно количество иногородних пар увеличивается. Процедуру значительно упростила возможность подавать заявление в электронном виде, через сайт госуслуг.

Фото: http://arhiv-3d0te.inzhenernie.ru/Scenarij-rospisi-molodozhenov-v-zagse